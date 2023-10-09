В Медико-санитарной части №9 ФМБА России прошла первая операция методом эндовенозной лазерной облитерации

Операция проводится при помощи лазерного оборудования, без разрезов и с минимальными болевыми ощущениями. Метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными операциями: малотравматичен, выполняется под местной анестезией, не требует госпитализации, что существенно сокращает время восстановления пациента и позволяет ему быстрее вернуться к обычной жизни.

По статистике, около 60% женщин старше 40 лет и каждый 4 мужчина страдают от варикозной болезни. В Дубне этот показатель тоже высокий, встречаются случаи болезни на разных стадиях. Теперь эти операции стали доступны пациентам по полису ОМС.