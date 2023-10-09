В Медико-санитарной части №9 ФМБА России прошла первая операция методом эндовенозной лазерной облитерации

среда, 25 октября 2023 | 20:52 455 ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России г. Дубна
Это современная методика лечения варикозных вен, которая стала доступна пациентам по полису ОМС.

Операция проводится при помощи лазерного оборудования, без разрезов и с минимальными болевыми ощущениями. Метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными операциями: малотравматичен, выполняется под местной анестезией, не требует госпитализации, что существенно сокращает время восстановления пациента и позволяет ему быстрее вернуться к обычной жизни.

По статистике, около 60% женщин старше 40 лет и каждый 4 мужчина страдают от варикозной болезни. В Дубне этот показатель тоже высокий, встречаются случаи болезни на разных стадиях. Теперь эти операции стали доступны пациентам по полису ОМС.

Получить консультацию врача флеболога, сосудистого хирурга Борисова Дмитрия Анатольевича можно в поликлинике для взрослых. Для прикрепленного населения - прием по полису ОМС.

Узнать подробнее: +7 (496) 213-90-12

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