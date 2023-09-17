В Кимрах мужчина осужден за мошенничество в отношении пожилых женщин

пятница, 06 октября 2023 | 12:02 488 Прокуратура Тверской области
Кимрской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 28-летнего жителя г. Москвы

Он осужден за совершение 2 преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что весной 2023 года мужчина вместе со своими сообщниками звонили пожилым людям и вводили их в заблуждение тем, что их родственники стали виновниками ДТП, а для того, чтобы родственники могли избежать уголовной ответственности, пенсионерам предлагалось заплатить определенную сумму. Подсудимый в качестве курьера посетил двух потерпевших, проживающих в городе Кимры, после чего похитил у них в общей сумме 355 тыс. рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимым возмещен имущественный вред потерпевшим.

Приговор не вступил в законную силу. Материалы уголовного дела в отношении остальных соучастников выделены в отдельное производство.

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Кимры  мошенничество  суд
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