В ходе донорской акции в Дубне заготовлено почти 37 литров крови

Ее организаторами стали Центр крови Подмосковья и Дубненская больница. Акцию посетило свыше 90 жителей города, 82 из них стали донорами. Благодаря чему было заготовлено почти 37 литров донорской крови.

«В очередной раз спасибо всем тем, кто стал причастным к такому благородному делу как донорство крови. Ежедневно в переливании крови нуждаются десятки людей и помочь им могут именно доноры. Вы пример для всех окружающих — близких, друзей и коллег», — поделился главный врач Игорь Давронов.