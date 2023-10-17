В Госдуме РФ намерены переименовать деревню Пуково в Тверской области

"Проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект) предлагается установить запрет на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных, уничижительных, принижающих достоинство жителей наименований", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Если закон примут, то под угрозой переименования могут оказаться десятки населенных пунктов. Среди них село Лох в Саратовской области, Антилохово в Ивановской области, деревня Шалава в Ярославской области, деревня Пуково в Тверской области, село Мусорка в Самарской области, деревня Попки в Псковской области.

«Я вам скажу однозначно, что жители села Лох гордятся этим названием. Этот вопрос по переименованию никогда не стоял. И, я уверен на 100%, что жители это не поддержат. Потому что Лох — это туристический бренд, к нам по этому названию туристы едут. Это совершенно не означает плохое слово. В словаре Даля есть много разных расшифровок данного слова, и они носят положительный характер», — глава Новобурасского района Саратовской области Алексей Воробьев.

Он посоветовал депутатам Госдумы заняться более важными вопросами и проблемами, которых много не только в Саратовской области.

«Кому-то там заняться просто нечем. Сейчас время сами понимаете какое. Есть чем заниматься более полезным», — констатировал Воробьев.