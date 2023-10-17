В Госдуме РФ намерены переименовать деревню Пуково в Тверской области

четверг, 19 октября 2023 | 17:21 411 Газета.ru
19 октября представители фракции «Новые люди» в Госдуме РФ Владислав Даванков и Антон Ткачев внесли в Госдуму законопроект, запрещающий использовать оскорбительные и принижающие достоинства жителей названия населенных пунктов.

"Проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект) предлагается установить запрет на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных, уничижительных, принижающих достоинство жителей наименований", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Если закон примут, то под угрозой переименования могут оказаться десятки населенных пунктов. Среди них село Лох в Саратовской области, Антилохово в Ивановской области, деревня Шалава в Ярославской области, деревня Пуково в Тверской области, село Мусорка в Самарской области, деревня Попки в Псковской области.

«Я вам скажу однозначно, что жители села Лох гордятся этим названием. Этот вопрос по переименованию никогда не стоял. И, я уверен на 100%, что жители это не поддержат. Потому что Лох — это туристический бренд, к нам по этому названию туристы едут. Это совершенно не означает плохое слово. В словаре Даля есть много разных расшифровок данного слова, и они носят положительный характер», — глава Новобурасского района Саратовской области Алексей Воробьев.

Он посоветовал депутатам Госдумы заняться более важными вопросами и проблемами, которых много не только в Саратовской области.

«Кому-то там заняться просто нечем. Сейчас время сами понимаете какое. Есть чем заниматься более полезным», — констатировал Воробьев.

  • Деревня Пуково расположена в 10 км от Твери и в 117 км от Дубны. Ещё можно успеть посетить сей туристический объект, пока не переименовали.
  • Топоним Лохи произошел от древнего угро-финского названия лососей (lohi), которые приходят на нерест и остаются там зимовать.
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