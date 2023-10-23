В Дубне Заведующая хоровым отделением ДШИ «Рапсодия» отпраздновала свой юбилей

В ДШИ она работает с 1994 года, а ее общий стаж по специальности – почти 45 лет. Многие знают ее как замечательного хормейстера, художественного руководителя концертного хора «Рапсодия» и камерного хора «Кредо».

В арсенале наград Ирины Николаевны немало почетных грамот. В 2003 году она удостоена звания «Заслуженный работник культуры Московской области».

Хоровые коллективы под ее руководством и вокалисты – ее ученики – с честью представляют Дубну на областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, становятся лауреатами и дипломантами.