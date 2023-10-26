В Дубне в МСЧ №9 откроют отделение сосудистой хирургии

В МСЧ-9 установлено специальное оборудование для эндовазальной лазерной облитерации вен нижних конечностей. Как отмечают специалисты, наличие современной аппаратуры и высокие технологии позволяют лечить варикоз без госпитализации и удаления вен.

Пока же в Медсанчасти-9 осуществляют только плановые операции на венах, но после открытия отделения сосудистой хирургии их будут проводить и в экстренном порядке.