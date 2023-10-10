В Дубне состоялся концерт в рамках проекта Министерства культуры Подмосковья «АРТ-Визит»

«Подмосковный АРТ-визит» – это гастрольный тур любительских коллективов из муниципальных образований Московской области. Бесплатные концерты проходят на различных сценических площадках.

В Дубну уже приезжал хореографический ансамбль современного танца «Авангард» из Запрудни. И вот новая встреча 22 октября – Камерный ансамбль скрипачей из Дмитрова представил в ДК «Октябрь» интересную программу с музыкой к популярным кинофильмам. Конечно, аншлаг! Конечно, овации!

Нужно добавить, что коллективы наукограда тоже путешествуют по Подмосковью. Народный хореографический коллектив «Калинка» и Академический хор ДК «Октябрь» уже побывали в Дмитрове, Лобне, Запрудне и показали свое мастерство благодарным зрителям.

Вот такой увлекательный «творческий обмен АРТ-визитами».