В Дубне состоялась акция «ГИА. Осознанность. Профориентация»

Это инициативный проект Подмосковья, начало которого было запущено в 2021 году.

Более 300 родителей присутствовали на акции, темой которой были мифы и реальность о едином государственном экзамене. В наукоград приехали гости из Клина, Лобни, Долгопрудного, Дмитрова и Талдома.

Спикеры акции представили много интересной и важной информации.

Начальник Управления народного образования города Дубна Светлана Жаленкова рассказала о результатах сдачи ЕГЭ выпускниками города. Самое главное, более 80% выпускников Дубны поступило в вузы Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и других городов РФ.

В выступлении начальника Управления государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества образования Министерства образования Подмосковья Елены Обросковой родители услышали ответы на многие вопросы: как проходит ЕГЭ в ППЭ, чем разрешено, а чем запрещено пользоваться на экзамене. А главное, озвучены изменения в Порядке проведения государственной итоговой аттестации этого года.

Преподаватель психологии Университета «Дубна» Людмила Лопанова дала советы родителям о том, как снять тревожность не только в период сдачи экзаменов, но и в течение всего периода подготовки к ЕГЭ. Муниципальный координатор Наталья Минаева развеяла многие мифы о ЕГЭ. О правилах приема в вузы в 2024 году, которые претерпят значительные изменения по сравнению с прошлым годом, участникам акции рассказал Ильнар Юсупов, председатель приемной комиссии Университета «Дубна».