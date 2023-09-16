В Дубне росгвардейцы задержали подозреваемого в краже кофе

Патрулируя улицы городского округа, росгвардейцы заметили гражданку, которая звала на помощь. Администратор магазина пояснила правоохранителям, что неизвестный мужчина сложил в пакет 25 пачек кофе на сумму более 15 тысяч рублей и направился к выходу из торговой точки, не оплатив товар.

Правоохранители задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.