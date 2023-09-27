В Дубне прошел молодежный предпринимательский форум «ЛИФТ»

пятница, 20 октября 2023 | 16:55 279 Университет "Дубна"
19 октября на площадке Университета "Дубна" прошел молодежный предпринимательский форум «ЛИФТ», организованный совместно с комитетом по Молодежному предпринимательству Московского областного отделения «Опоры России».

Мероприятие собрало более 200 студентов из различных университетов, а также представителей Министерства науки и высшего образования РФ, администрации Московской области, университетов и успешных предпринимателей.

В ходе Форума состоялись дискуссии и мастер-классы по различным аспектам предпринимательства, а участники смогли обменяться опытом, познакомиться с передовыми методиками и сгенерировать и защитить собственные бизнес-идеи.

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Дубна  форум  молодежь  бизнесу
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