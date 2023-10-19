В Дубне подвели итоги работы ОМВД за 9 месяцев 2023 года

среда, 18 октября 2023 | 16:15 507 Администрация Дубны
На территории города зарегистрировано 345 преступлений, причём убийств, изнасилований и разбоев не было.

За 3 квартала 2023 года в наукограде произошло 56 краж, в том числе квартирных, 3 угона машин. Зарегистрировано 70 случаев мошенничества, за 9 месяцев прошлого года их было больше - 105. На 7,5% уменьшилось количество тяжких преступлений.

Дубна входит в ТОП-6 самых безопасных городов Московской области. В отчетном периоде уровень преступности в городе из расчета на 10 тысяч населения составил 46,5 случаев, при среднеобластном значении - 61.

Лучшим сотрудникам были вручены Почетные грамоты, среди них и подполковник внутренней службы Борис Ильич Кушнир.

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Дубна  МВД  статистика
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