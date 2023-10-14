В Дубне избран новый председатель Совета депутатов

четверг, 26 октября 2023 | 20:56 371 Администрация Дубны
Руководивший городским Советом депутатов в последние 3 года Андрей Тамонов на заседании Совдепа 26 октября сложил с себя полномочия.

Большинством голосов на должность Председателя избран заместитель Председателя депутат Евгений Углов, а Андрей Тамонов стал его заместителем.

Евгений Дмитриевич Углов родился 19 августа 1983 года в городе Саратов. Кандидат физико-математических наук.

  • В 2000 году поступил на факультет нелинейных процессов Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.
  • В 2004 году приехал в Дубну на практику в филиал НИИЯФ МГУ, по результатам которой был зачислен переводом на физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
  • В 2007 году успешно закончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «Ядерная физика и физика элементарных частиц» и поступил в аспирантуру Объединенного института ядерных исследований в городе Дубна, а также в Лабораторию ядерных проблем на должность младшего научного сотрудника для работы по теоретической поддержке экспериментов на настоящих и будущих коллайдерах (Большой адронный коллайдер в ЦЕРН, Швейцария).
  • С 2014 года по настоящее время работает помощником главного инженера Объединенного института ядерных исследований по общим вопросам.
  • С 2008 года по 2010 год являлся председателем Объединения молодых ученых и специалистов ОИЯИ. Разработал и реализовал конкурс на соискание грантов для молодых ученых и специалистов ОИЯИ в рамках семилетнего плана развития Института. С 2008 года является членом комиссии по делам молодежи при Дирекции ОИЯИ.
  • Депутат Совета депутатов городского округа Дубна Московской области двух созывов – 2014-2019 годов и 2019-2024 годов.
  • Являлся заместителем председателя Совета депутатов городского округа Дубна, председателем постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам.

В работе в различных областях применяет научный подход, аналитическое мышление, стратегическое планирование и системность. Деловые качества лидера и грамотные управленческие решения приносят ожидаемые результаты.

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