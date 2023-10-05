Студенты Университета "Дубна" стали участниками Фестиваля иммерсивных технологий «Ночь инноваций»

На нем команда молодых разработчиков Университета представила свой флагманский проект – иммерсивный тренажер на базе велосипеда. Благодаря такому устройству можно совершать увлекательные велопутешествия не выходя из дома – благодаря системе датчиков и VR-шлему.

Работу над прототипом ведут студент третьего курса Института САУ Артем Дорохин, заведующий лабораторией виртуальной и дополненной реальности Михаил Ивашев, руководитель студии инженерного моделирования, аспирант Лев Теряев, аспирант и преподаватель ИСАУ Виктор Дорохин.

Кстати, этот проект уже был оценен по достоинству на конкурсе Минобрнауки «Студенческий стартап» в прошлом году: разработчики вошли в число победителей и выиграли миллион рублей на реализацию своей идеи.

Тренажер попал в выпуск телеканала «Москва-24», рассказывающем о фестивале.