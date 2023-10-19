Студенты медколледжа посетили с экскурсией Дубненскую больницу

Встречу провели заведующий урологическим отделением Виктор Викулов, заведующий отделением гемодиализа Константин Волков, старшая медицинская сестра терапевтического отделения поликлиники №1 Екатерина Чернякова, рассказали будущим медикам об особенностях организации работы отделений и лечебного процесса.

Ребята посетили приемное отделение, процедурные, операционные, где у них была возможность наблюдать процесс выполнения операции, оценили слаженную работу и высокий профессиональный уровень врачей и медицинских сестер, оснащенность отделений современным медоборудованием необходимым для оказания помощи.

В дополнение, Виктор Викулов рассказал гостям некоторые факты из истории урологической службы, показал представленные на экспозиции предметы, применяемые в диагностике и лечении заболеваний. Особая гордость выставки – коллекция антикварных научных книг по урологии.

Константин Волков поделился подробностями проведения гемодиализа, отметив жизненную необходимость процедуры для пациентов с почечной недостаточностью. Врач рассказал о принципах работы аппаратов для фильтрации крови и многолетнем опыте работы специалистов отделения, их заботе и внимании к каждому больному, благодаря чему, жители города ежедневно получают необходимую специализированную помощь рядом с местом проживания.

По итогу встречи, студенты поблагодарили врачей за возможность получить новые знания и опыт.