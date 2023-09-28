Срок старта набора данных в режиме коллайдера на мегасайенс-проекте NICA перенесен на середину 2025 года

В мероприятии принимают участие более 120 участников из исследовательских центров Болгарии, Грузии, Египта, Израиля, Китая, Мексики, Монголии, России и Сербии.

В докладах первого дня было отмечено, что проект успешно преодолевает трудности, обусловленные внешними обстоятельствами. Первые тестовые пуски коллайдера по-прежнему запланированы на 2024 год. Необходим небольшой сдвиг сроков старта набора данных в режиме коллайдера – на середину 2025 года.

Открывая мероприятие, вице-директор ОИЯИ, руководитель проекта NICA Владимир Кекелидзе отметил успешный итог самого длительного в истории эксперимента пуско-наладочного сеанса, завершенного в феврале этого года. Он также сообщил, что большая часть магнитов коллайдера готова, и 80 дипольных магнитов уже установлено в арках туннеля. Строительные работы на комплексе близки к завершению, и ожидается поставка инженерного оборудования. Криогенный комплекс проекта NICA будет введен в эксплуатацию в течение нескольких месяцев.

«Несмотря на то, что из-за внешних обстоятельств возникают трудности с поставкой готового оборудования и выполнением нашими коллегами условий контрактов, коллаборация MPD успешно находит решения этих проблем, и проект развивается», — добавил Владимир Кекелидзе.

Он также подчеркнул, что руководителями проекта NICA было принято решение перенести дату старта набора данных в режиме коллайдера с конца этого года на середину 2025 года.

Евгений Сыресин рассказал о статусе и планах мегасайенс-проекта NICA. На конец лета – начало осени 2024 года запланирован технический запуск коллайдера для проведения проверки работы криомагнитной системы. В конце 2024 года будет произведен запуск ионных пучков ксенона и висмута на коллайдере. Одной из причин переноса даты запуска коллайдера стала задержка поставок готового оборудования для трансферной линии пучков из Нуклотрона в коллайдер: источники питания, системы диагностики пучка, вакуумные камеры и т.д. Разработка и производство новых необходимых элементов оборудования силами Объединенного института запланирована на ближайший год.