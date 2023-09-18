Спасатели в Дубне провели открытый урок для дошколят

четверг, 05 октября 2023 | 22:25 543 ГКУ МО "Мособлпожспас"
5 октября работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" провели открытый урок, приуроченный ко Дню образования гражданской обороны, для воспитанников детского сада № 23 «Улыбка» в Дубне

Спасатели рассказали дошколятам о своей профессии, продемонстрировали оснащение аварийно-спасательных машин, гидравлические и аварийно-спасательный инструменты, и объяснили, как работники применяют их в спасательных операциях.

В ходе занятий работники противопожарно-спасательной службы познакомили ребят с историей становления гражданской обороны, объяснили её цели и задачи, а также порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

В завершении мероприятия воспитатели и дети сердечно поблагодарили спасателей за проведённый урок и пообещали прийти к ним на экскурсию, чтобы поближе познакомится с бытом и условиями организации несения дежурства.

Тэги:
Дубна  Мособлпожспас  образование  дети
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