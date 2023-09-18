Спасатели в Дубне провели открытый урок для дошколят

5 октября работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" провели открытый урок, приуроченный ко Дню образования гражданской обороны, для воспитанников детского сада № 23 «Улыбка» в Дубне
Спасатели рассказали дошколятам о своей профессии, продемонстрировали оснащение аварийно-спасательных машин, гидравлические и аварийно-спасательный инструменты, и объяснили, как работники применяют их в спасательных операциях.
В ходе занятий работники противопожарно-спасательной службы познакомили ребят с историей становления гражданской обороны, объяснили её цели и задачи, а также порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации.