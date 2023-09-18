Спасатели в Дубне провели открытый урок для дошколят

Спасатели рассказали дошколятам о своей профессии, продемонстрировали оснащение аварийно-спасательных машин, гидравлические и аварийно-спасательный инструменты, и объяснили, как работники применяют их в спасательных операциях.

В ходе занятий работники противопожарно-спасательной службы познакомили ребят с историей становления гражданской обороны, объяснили её цели и задачи, а также порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации.