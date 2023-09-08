Сотрудничество Дубны и Сербии обсудили в Белграде

пятница, 06 октября 2023 | 18:49 435 ОИЯИ
5 октября 2023 года в Белграде состоялась встреча делегации Объединенного института ядерных исследований с представителями Посольства Российской Федерации в Сербии

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко и вице-директор ОИЯИ Владимир Кекелидзе обсудили различные аспекты сотрудничества ОИЯИ и Сербии. Стороны заострили внимание на тематике ядерной медицины, участия в мегапроекте NICA, а также кооперации в области образования и подготовки научных кадров.

Вице-директор ОИЯИ ознакомил Александра Боцан-Харченко с историей развития сотрудничества ОИЯИ и Сербии. Было подчеркнуто, что на текущий момент стороны ведут активную работу по расширению участия Сербии в ОИЯИ и обоюдно заинтересованы в повышении его до полноправного членства. Александр Боцан-Харченко от имени Посольства Российской Федерации в Сербии выразил намерение оказать содействие по этому вопросу.

Стороны обсудили сферы возможной кооперации ОИЯИ — Сербия. Большой интерес здесь представляют проведение студенческих практик и стажировок на установках ОИЯИ и сотрудничество в области подготовки учителей по направлению естественных наук. В качестве еще одной возможной сферы совместной деятельности было обозначено участие Сербии в коллаборации ARIADNA по прикладным исследованиям на NICA. Кроме того, актуальным является сотрудничество в сфере ядерной медицины для лечения онкологических заболеваний.

Владимир Кекелидзе пригласил Александра Боцана-Харченко нанести ответный визит в Дубну.

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ОИЯИ  сотрудничество
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