Школьникам Дубны презентовали программу «Моя будущая профессия»

среда, 04 октября 2023 | 17:48 683 ОЭЗ "Дубна"
В Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» состоялась презентация образовательной программы «Моя будущая профессия»

На мероприятие пригласили около 100 дубненских школьников, которые в перспективе могут найти достойную работу в родном наукограде.

Образовательная программа «Моя будущая профессия» на площадке подмосковной технико-внедренческой зоны реализуется Фондом ОЭЗ «Дубна». Она нацелена на поддержание интереса школьников к предпринимательству, их мотивацию на работу в наукограде, в том числе на предприятиях компаний-резидентов. В программу включены лекции о науке, образовании, развитии социальной сферы и бизнеса, об экологии. Именно эти направления деятельности, а также возможности образовательной программы и будущего трудоустройства на предприятиях города были презентованы организаторами встречи со школьниками.

В этом году проект «Моя будущая профессия» стал победителем в конкурсе Фонда президентских грантов, и возможностей для реализации образовательной программы появилось гораздо больше. Планируется, что средства гранта будут направлены, в том числе, на видеосъемку полезных образовательных лекций для онлайн обучения школьников и их тиражирование проведение однодневного форума «Моя будущая профессия», где ребята смогут защищать собственные проекты.

Тэги:
ОЭЗ Дубна  образование
Читать в
Оставить отзыв в
 
06.10.2023 | 10:43    512
В ОЭЗ "Дубна" проходит первый образовательный интенсив для самозанятых
В Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» начал работу первый в Подмосковье очный образовательный интенсив для самозанятых. В мероприятии, которое проходит с 5 по 7 октября, принимают участие около 100 предпринимателей из 20 городов региона.
18.09.2023 | 15:29    586
В течение трех дней в ОЭЗ «Дубна» проходило интенсивное обучение предпринимателей Подмосковья
16 сентября «Техностартап.Дубна» подвел итоги работы
14.09.2023 | 13:16    808
В ОЭЗ "Дубна" стартовал образовательный интенсив "Техностартап.Дубна"
Участники из разных уголков Подмосковья 14 сентября встретились на площадке ОЭЗ "Дубна" для прохождения образовательно интенсива с целью повысить навыки и прокачать свои стартапы