Школьникам Дубны презентовали программу «Моя будущая профессия»

На мероприятие пригласили около 100 дубненских школьников, которые в перспективе могут найти достойную работу в родном наукограде.

Образовательная программа «Моя будущая профессия» на площадке подмосковной технико-внедренческой зоны реализуется Фондом ОЭЗ «Дубна». Она нацелена на поддержание интереса школьников к предпринимательству, их мотивацию на работу в наукограде, в том числе на предприятиях компаний-резидентов. В программу включены лекции о науке, образовании, развитии социальной сферы и бизнеса, об экологии. Именно эти направления деятельности, а также возможности образовательной программы и будущего трудоустройства на предприятиях города были презентованы организаторами встречи со школьниками.

В этом году проект «Моя будущая профессия» стал победителем в конкурсе Фонда президентских грантов, и возможностей для реализации образовательной программы появилось гораздо больше. Планируется, что средства гранта будут направлены, в том числе, на видеосъемку полезных образовательных лекций для онлайн обучения школьников и их тиражирование проведение однодневного форума «Моя будущая профессия», где ребята смогут защищать собственные проекты.