Серые цапли готовятся покинуть Северное Подмосковье

суббота, 07 октября 2023 | 14:15 231 Минэкологии Подмосковья
Предотлетные скопления биологи наблюдали в городских округах Талдом и Клин, а также в более южном Можайском округе

Подмосковные колонии этих птиц, ряд из которых являются охраняемыми объектами в региональных ООПТ, довольно малочисленны и редко превышают несколько десятков особей. Как отметил Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, в последние годы наблюдаются и внутренние миграции серых цапель.

«В Подмосковье есть несколько особо охраняемых природных территорий, где главным объектом охраны являются серые цапли, - рассказал министр. – Это Дубненская колония в Талдоме, Шалаховская в Егорьевске, Асаковская в Одинцовском округе, Дятловская в Клину. Правда в последней цапель уже нет: в результате повреждения лесов жуком-типографом они перебрались на новое место обитания, неподалеку. Наблюдатели отмечают некоторое сокращение колоний и на Нарских прудах. Во многом это связано с тем, что птиц беспокоят туристы, отдыхающие и рыбаки. Поэтому мы просим не тревожить цапель, особенно перед отлетом – это залог того, что весной птицы вернутся на прежние места».

Анализ кольцевания серых цапель показывает, что птицы из европейской части России по большей части улетают в Африку, в страны, находящиеся к югу от Сахары. Небольшое количество птиц зимует в Западной Европе, либо еще ближе, в Причерноморье.

Тэги:
звери  Журавлиная родина
Читать в
Оставить отзыв в
 
11.09.2023 | 17:16    647
На "Журавлиной родине" под Талдомом планируют пометить серых журавлей
10 сентября отмечался Всемирный день журавля
09.09.2023 | 16:23    717
В Конаково поймали браконьеров - убиты два лося
В ходе досмотра автомобиля в багажном отделении сотрудники полиции Конаково обнаружили туши двух лосей
29.09.2023 | 15:32    596
Спасатели Дубны освободили из заточения застрявшую кошку
28 сентября спасатели 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" освободили кошку, застрявшую лапой в батарее