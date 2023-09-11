Серые цапли готовятся покинуть Северное Подмосковье

Подмосковные колонии этих птиц, ряд из которых являются охраняемыми объектами в региональных ООПТ, довольно малочисленны и редко превышают несколько десятков особей. Как отметил Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, в последние годы наблюдаются и внутренние миграции серых цапель.

«В Подмосковье есть несколько особо охраняемых природных территорий, где главным объектом охраны являются серые цапли, - рассказал министр. – Это Дубненская колония в Талдоме, Шалаховская в Егорьевске, Асаковская в Одинцовском округе, Дятловская в Клину. Правда в последней цапель уже нет: в результате повреждения лесов жуком-типографом они перебрались на новое место обитания, неподалеку. Наблюдатели отмечают некоторое сокращение колоний и на Нарских прудах. Во многом это связано с тем, что птиц беспокоят туристы, отдыхающие и рыбаки. Поэтому мы просим не тревожить цапель, особенно перед отлетом – это залог того, что весной птицы вернутся на прежние места».

Анализ кольцевания серых цапель показывает, что птицы из европейской части России по большей части улетают в Африку, в страны, находящиеся к югу от Сахары. Небольшое количество птиц зимует в Западной Европе, либо еще ближе, в Причерноморье.