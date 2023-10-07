Сборная команда медиков Дубненской больницы стала участниками спортивных соревнований «Большие Гонки – 2023»

Мероприятие прошло при поддержке Министерства здравоохранения МО и Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ. Организаторами стали Талдомская больница и Талдомская профсоюзная организация.

Всего в мероприятии приняли участие 18 команд, состоящих из медицинских работников Подмосковья и Тверской области. На спортивной площадке царила особая атмосфера драйва, бодрости и здоровый дух соперничества.

В спортивных состязаниях приняла участие сборная команда медиков Дубненской больницы с динамичным названием «РИТМ», в состав которой вошли: капитан команды - врач-хирург Вадим Афроськин, врач-травматолог Роман Дряхлов, медицинская сестра перевязочная Екатерина Бабчик, медицинские сестры – анестезисты: Елена Бродникова, Дарья Медведева, Ирина Шарашкина.