Сборная команда медиков Дубненской больницы стала участниками спортивных соревнований «Большие Гонки – 2023»

Мероприятие прошло при поддержке Министерства здравоохранения МО и Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ. Организаторами стали Талдомская больница и Талдомская профсоюзная организация.
Всего в мероприятии приняли участие 18 команд, состоящих из медицинских работников Подмосковья и Тверской области. На спортивной площадке царила особая атмосфера драйва, бодрости и здоровый дух соперничества.
В спортивных состязаниях приняла участие сборная команда медиков Дубненской больницы с динамичным названием «РИТМ», в состав которой вошли: капитан команды - врач-хирург Вадим Афроськин, врач-травматолог Роман Дряхлов, медицинская сестра перевязочная Екатерина Бабчик, медицинские сестры – анестезисты: Елена Бродникова, Дарья Медведева, Ирина Шарашкина.
По итогу соревнований Суперкубок завоевала команда медиков из Клина. I место заняла сборная команда из Твери, II – место Молодёжный совет МООП, III место команда из Домодедово. В номинации «Самый сильный» был отмечен капитан команды Дубненской больницы Вадим Афроськин.
Победителям вручили главные призы – велосипеды, а остальные участники получили памятные призы и подарки, в том числе от партнера мероприятия ПАО Промсвязьбанк (ПСБ). Управляющий дополнительным офисом Дубна ПАО Промсвязьбанк Екатерина Лопырева поздравила участников и пожелала достижения новых высоких побед.