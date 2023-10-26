Руководство Дубненской больницы обсудило с ветеранами вопросы медицинского обслуживания

четверг, 26 октября 2023 | 19:03 286 ГБУЗ МО "Дубненская больница"
25 октября заместители главного врача Дубненской больницы Сергей Михайлович Рябов и Нина Михайловна Маркина встретились с Городским Советом Ветеранов.

В начале встречи Председатель Городского Совета Ветеранов Наталья Михайловна Шувикова провела для гостей ознакомительную экскурсию, представив музей и его коллекцию. Руководство больницы в свою очередь выразило желание о необходимости создания Совета Ветеранов здравоохранения города, данное предложение было положительно воспринято и поддержано Председателем.

В ходе живой беседы врачи и ветераны обсудили самые актуальные и наболевшие вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи в Дубненской больнице накопившиеся за долгое время.

Сергей Михайлович рассказал о работе больницы и ее результатах, которые удалось достичь за короткий период времени. Поделился информацией по привлечению врачебных кадров, среднего и младшего персонала. Помимо этого, отметил, что каждый из ветеранов имеет возможность прохождения лечения в круглосуточном стационаре гериатрического, офтальмологического, реабилитационного отделений Талдомской больницы, где ведут прием врачи: гериатр, невролог, кардиолог, пульмонолог, офтальмолог и другие, там имеются все условия для получения необходимой помощи. Для этого больница готова на постоянной основе выделять транспорт для доставки ветеранов в обе стороны.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической части Нина Михайловна, рассказала об организации работы поликлиник, доступности и приеме врачей, проведении медицинских осмотров, диспансерного наблюдения, обеспечения льготными лекарственными препаратами, вакцинации, а также выделила тот факт, что на сегодняшний день в 2-х взрослых поликлиниках Дубненской больницы сформировано 26 терапевтических участков, а укомплектованность участковыми терапевтами составляет порядка 80%. Для привлечения специалистов узкого профиля – кардиолог, невролог, гастроэнтеролог и других ведется ежедневная работа.

Вопросов поступило много, руководство больницы постаралось предельно четко дать ответы, а некоторые из них были взяты под личный контроль. По итогу встречи налажено дальнейшее взаимодействие между Городским Советом Ветеранов и Дубненской больницей, выявлены и определены проблемы, требующие принятия решений для достижения скорейшего результата.

«Спасибо за возможность проведения такой важной и нужной встречи. Мы будем проводить их на регулярной основе. Только так мы можем понять все проблемы, с которыми сталкиваются наши дорогие ветераны, обращаясь за медицинской помощью. Нашей задачей является обеспечить им не только непрерывное оказание всей необходимой медпомощи, но и улучшить качество здоровья, жизни и продлить активное долголетие», - сказал главный врач Игорь Давронов.

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