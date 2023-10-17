Разрушение и созидание материалов: Дубненские ученые – на конференции МСРМ‑2023

19-21 октября на базе Института прикладной физики Национальной академии наук Беларуси прошла конференция МСРМ-2023. Она проводится под эгидой Международной ассоциации академий наук совместно с Национальной академией наук Беларуси, Российской академией наук и Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт».

Программа получилась насыщенной, секционные и пленарные заседания были посвящены проблемам моделирования кинетики и механизмов фазовых превращений и структурообразования, диффузии, взаимодействия дислокации и других дефектов при синтезе, эксплуатации и разрушении материалов, а также другим актуальным вопросам компьютерного моделирования в материаловедении и нанотехнологиях.

В конференции приняли участие ученые из разных стран, Россию представляли исследователи из ведущих научных и учебных учреждений, в том числе с докладами выступили сотрудник и аспиранты Университета «Дубна».

Профессор Кафедры химии, новых технологий и материалов Холмирзо Холмуродов представил доклад «Экспериментальное и молекулярно-динамическое исследование процессов сорбции органических молекул на поверхности SiO2» на пленарной сессии в первый же день конференции и получил высокую оценку.

Выступили также и аспиранты Кафедры ядерной физики: Владик Ямурзин с темой «Моделирование воздействия нейтронного потока высоких и тепловых энергий на полупроводниковые пленки InAs» и Иван Кушнир с докладом «Механический и тепловой расчеты конструкции модулятора реактивности исследовательского пульсирующего реактора НЕПТУН».