Подписано соглашение о намерениях между Объединенным институтом и Академией наук Казахстана

среда, 04 октября 2023 | 17:05 677 ОИЯИ
Соглашение даст новый импульс развитию не только сотрудничеству с Институтом ядерной физики в Алматы, его филиалом в Астане и университетами, но и с другими научными центрами Казахстана

Документ был подписан во время визита в ОИЯИ делегации Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан (НАН РК), возглавляемой Президентом правления НАН РК Кунсулу Закарьей, 2-3 октября 2023 года.

На встрече в дирекции ОИЯИ обсуждались вопросы сотрудничества в сфере подготовки кадров, расширения круга совместных исследований и участия Казахстана в распределенной вычислительной сети ОИЯИ. Представители руководства НАН РК посетили лаборатории ОИЯИ, где ознакомились с флагманскими проектами Института.

На встрече было отмечено, что казахстанская национальная группа – самая многочисленная в ОИЯИ. В Институте в настоящий момент работает от 80 до 100 человек из Казахстана. Постепенно происходит ротация кадров: молодые специалисты, которые работали в Дубне и защитили диссертации, возвращаются домой и укрепляют науку Республики Казахстан. Неуклонно растет число защит диссертаций казахстанских ученых в ОИЯИ. При этом представители Казахстана задействованы в проектах практически всех лабораторий Института.

Главным направлением совместной кооперации была названа подготовка кадров в сфере ядерных технологий, а также взаимодействие в области создания реакторов и ускорителей для промышленности, ядерной медицины и биотехнологий. Еще одной точкой взаимодействия Казахстан – ОИЯИ является облачная распределенная инфраструктура ОИЯИ на платформе DIRAC, к которой подключен в том числе и ИЯФ Алматы. В качестве дополнительных проектов, которые могли бы расширить круг тем для сотрудничества, было предложено применение ядерно-физических методов в биомониторинге, а также участие ОИЯИ в создании в Казахстане междисциплинарных центров по направлениям исследований ОИЯИ. Представители Республики Казахстан высоко оценили экспертизу ОИЯИ в создании ускорительной техники и экспериментальных установок на выведенных пучках нейтронов. Делегация обозначила большую заинтересованность в расширении сотрудничества с Объединенным институтом по этим направлениям.

Визит делегации НАН Республики Казахстан состоялся в преддверии ноябрьского заседания Комитета полномочных представителей государств-членов ОИЯИ в Алматы. На сессии КПП стороны договорились обсудить совместные проекты более подробно.

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ОИЯИ  сотрудничество
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