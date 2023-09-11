Подписано соглашение о намерениях между Объединенным институтом и Академией наук Казахстана

Документ был подписан во время визита в ОИЯИ делегации Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан (НАН РК), возглавляемой Президентом правления НАН РК Кунсулу Закарьей, 2-3 октября 2023 года.

На встрече в дирекции ОИЯИ обсуждались вопросы сотрудничества в сфере подготовки кадров, расширения круга совместных исследований и участия Казахстана в распределенной вычислительной сети ОИЯИ. Представители руководства НАН РК посетили лаборатории ОИЯИ, где ознакомились с флагманскими проектами Института.

На встрече было отмечено, что казахстанская национальная группа – самая многочисленная в ОИЯИ. В Институте в настоящий момент работает от 80 до 100 человек из Казахстана. Постепенно происходит ротация кадров: молодые специалисты, которые работали в Дубне и защитили диссертации, возвращаются домой и укрепляют науку Республики Казахстан. Неуклонно растет число защит диссертаций казахстанских ученых в ОИЯИ. При этом представители Казахстана задействованы в проектах практически всех лабораторий Института.

Главным направлением совместной кооперации была названа подготовка кадров в сфере ядерных технологий, а также взаимодействие в области создания реакторов и ускорителей для промышленности, ядерной медицины и биотехнологий. Еще одной точкой взаимодействия Казахстан – ОИЯИ является облачная распределенная инфраструктура ОИЯИ на платформе DIRAC, к которой подключен в том числе и ИЯФ Алматы. В качестве дополнительных проектов, которые могли бы расширить круг тем для сотрудничества, было предложено применение ядерно-физических методов в биомониторинге, а также участие ОИЯИ в создании в Казахстане междисциплинарных центров по направлениям исследований ОИЯИ. Представители Республики Казахстан высоко оценили экспертизу ОИЯИ в создании ускорительной техники и экспериментальных установок на выведенных пучках нейтронов. Делегация обозначила большую заинтересованность в расширении сотрудничества с Объединенным институтом по этим направлениям.

Визит делегации НАН Республики Казахстан состоялся в преддверии ноябрьского заседания Комитета полномочных представителей государств-членов ОИЯИ в Алматы. На сессии КПП стороны договорились обсудить совместные проекты более подробно.