Опровержение достоверности информации в материале, ранее опубликованном на портале "Дубна.Ru"

В результате на портале Дубна.Ru 23 июня 2023 года в 15:22 была опубликована статья с названием "Бунт начался в московском СИЗО "Водник" и ряде других тюремных учреждений России" (в настоящее время удалена с Дубна.Ru по требованию УФСИН по г. Москве, скриншот статьи прилагается ниже). В указанной статье со ссылками на источники утверждалось, в частности, что "Общественный совет ФСИН подтвердил информацию о бунте в СИЗО Водник" и ряд других не проверенных непосредственно редакцией тезисов.

Однако, 23 июня 2023 года в 14:21 МИЦ "Известия", а позже в 15:14 ИА "ТАСС" опубликовали опровержение УФСИН по г. Москве приведенной в том числе и на сайте Дубна.Ru информации о бунтах в московских СИЗО. Таким образом, опубликованная на сайте Дубна.Ru информация оказалась ложной и не соответствующей действительности, порочащей деловую репутацию ФСИН России.

Редакция Дубна.Ru выражает искреннее сожаление по факту случившегося инцидента, явившегося следствием спешки и профессиональной недоработки, но никак не умысла.