ОЭЗ «Дубна» посетил глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин

Прежде чем возглавить округ, Юрий Крупенин долгое время жил в наукограде, начинал работу здесь в Объединенном институте ядерных исследований, затем служил в городском ОМВД. У главы муниципалитета имеется немалый опыт руководителя: в Дубне он был начальником Дубненского отделения ГИБДД, а в Талдомском округе - заместителем главы администрации и до назначения на высокий пост временно исполнял полномочия главы.

Теперь все приобретенные знания, навыки и опыт Юрий Крупенин реализует на благо жителей Талдома. Он сразу включился в проблематику этого района, и одной из основных для себя задач видит, в том числе, в развитии более тесного взаимодействия с наукоградом и расположенной здесь ОЭЗ «Дубна».