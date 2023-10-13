ОЭЗ «Дубна» посетил глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин

четверг, 19 октября 2023 | 18:50 385 ОЭЗ "Дубна"
На рабочей встрече с генеральным директором АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антоном Афанасьевым обсуждались перспективы взаимодействия округа с технико-внедренческой зоной и ее компаниями-резидентами, а также возможности привлечения инвестиций на территории.

Прежде чем возглавить округ, Юрий Крупенин долгое время жил в наукограде, начинал работу здесь в Объединенном институте ядерных исследований, затем служил в городском ОМВД. У главы муниципалитета имеется немалый опыт руководителя: в Дубне он был начальником Дубненского отделения ГИБДД, а в Талдомском округе - заместителем главы администрации и до назначения на высокий пост временно исполнял полномочия главы. 

Теперь все приобретенные знания, навыки и опыт Юрий Крупенин реализует на благо жителей Талдома. Он сразу включился в проблематику этого района, и одной из основных для себя задач видит, в том числе, в развитии более тесного взаимодействия с наукоградом и расположенной здесь ОЭЗ «Дубна».

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Талдом  ОЭЗ Дубна  сотрудничество
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