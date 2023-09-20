ОЭЗ «Дубна» поддержала Марафон по донорству костного мозга

четверг, 05 октября 2023 | 17:10 559 ОЭЗ "Дубна"
5 октября во Всероссийском марафоне «Давай вступай!» приняли участие доноры костного мозга.

В России более чем у 25 тысяч человек ежегодно диагностируют злокачественные заболевания крови, из них 20% нуждаются в оперативной трансплантации костного мозга и донорство является их единственным спасением. Вероятность найти совместимого донора в семье есть лишь у небольшого числа таких пациентов, поэтому поиск людей, чей костный мозг совпадет и приживется, активно ведется в Федеральном регистре - электронной базе данных, содержащей обезличенную информацию о добровольных донорах. Этот регистр, который создан ФМБА по поручению президента России, необходимо постоянно пополнять.

Именно с целью обратить внимание населения на проблему донорства костного мозга и привлечь молодых и активных жителей от 18 до 45 лет к добровольному донорству в нашей стране проводится Всероссийский марафон под девизом «Давай вступай!». Его организаторами выступают Служба крови, Федеральный регистр доноров костного мозга и ФМБА России. Поддержала добровольную акцию и управляющая компания ОЭЗ "Дубна".

Марафон стартовал 5 октября в 10 часов утра и одной из первых его участников стала управляющий Департамента имущественных отношений АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Ксения Козлова.

Действительно, трансплантация костного мозга необходима, когда все варианты лечения исчерпаны и, к сожалению, не принесли результата. Нынешняя акция – лишь первый, но очень важный шаг на пути помощи таким пациентам: у потенциального донора забирают на генетическое исследование всего 5 мл крови, заносят его в Федеральный регистр и при высокой степени совместимости человек может стать донором костного мозга.

В этот день вошли в Федеральный реестр около 200 потенциальных доноров костного мозга.

Тэги:
ОЭЗ Дубна  медицина  волонтерство  донорство
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