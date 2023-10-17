Объединенный институт ядерных исследований на встрече рабочей группы БРИКС

четверг, 26 октября 2023 | 17:02 273 ОИЯИ
Представители ОИЯИ приняли участие в 5-й встрече Рабочей группы БРИКС по исследовательской инфраструктуре (BRICS GRAIN), которая проходила с 23 по 25 октября 2023 года в городе Стелленбос (ЮАР).

Объединенный институт ядерных исследований на мероприятии представляли главный ученый секретарь Сергей Неделько, директор Учебно-научного центра Дмитрий Каманин и заместитель главного ученого секретаря Алексей Жемчугов.

На встрече была заслушана информация о текущем состоянии исследовательской инфраструктуры ОИЯИ и планах ее дальнейшего развития. Прозвучали доклады о возможностях для международного научного сотрудничества и программах подготовки кадров.

Программа делегации включала рабочие визиты на объекты исследовательской инфраструктуры в районе Кейптауна: в ускорительную лабораторию iThemba LABS, центр высокопроизводительного компьютинга CHPC, а также в офис Южноафриканской инфраструктурной сети демографических исследований SAPRIN.

Тэги:
ОИЯИ  сотрудничество  совещание
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