Объединенный институт ядерных исследований на встрече рабочей группы БРИКС

Представители ОИЯИ приняли участие в 5-й встрече Рабочей группы БРИКС по исследовательской инфраструктуре (BRICS GRAIN), которая проходила с 23 по 25 октября 2023 года в городе Стелленбос (ЮАР).
Объединенный институт ядерных исследований на мероприятии представляли главный ученый секретарь Сергей Неделько, директор Учебно-научного центра Дмитрий Каманин и заместитель главного ученого секретаря Алексей Жемчугов.
На встрече была заслушана информация о текущем состоянии исследовательской инфраструктуры ОИЯИ и планах ее дальнейшего развития. Прозвучали доклады о возможностях для международного научного сотрудничества и программах подготовки кадров.
Программа делегации включала рабочие визиты на объекты исследовательской инфраструктуры в районе Кейптауна: в ускорительную лабораторию iThemba LABS, центр высокопроизводительного компьютинга CHPC, а также в офис Южноафриканской инфраструктурной сети демографических исследований SAPRIN.