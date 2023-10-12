Объединенный институт в Дубне посетил представитель iThemba LABS (ЮАР)

среда, 25 октября 2023 | 13:06 472 ОИЯИ
23 октября ОИЯИ посетил д-р Рудзани Немутуди, заместитель директора ускорительного центра Южноафриканской Республики iThemba LABS – организации, которая давно и плодотворно сотрудничает Объединенным институтом.

Программа визита началась со знакомства гостя с научной инфраструктурой лабораторий ОИЯИ. Кроме этого, был организован круглый стол с участием Рудзани Немутуди и представителей руководства ОИЯИ.

Среди возможных направлений сотрудничества, Рудзани Немутуди выделил ядерную физику и материаловедение, в частности, изучение мембранных материалов. Стороны рассмотрели наиболее актуальные направления расширения сотрудничества ОИЯИ и iThemba LABS, среди которых особый интерес представляют возможности участия южноафриканских молодых ученых в программе стипендиатов ОИЯИ, а также в стажировке JEMS.

«Поскольку я родом из Южной Африки, где наблюдается дефицит пресной воды, я также вижу большой потенциал для кооперации и в области водоочистки», – добавил д-р Рудзани Немутуди.

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