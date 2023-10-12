Объединенный институт в Дубне посетил представитель iThemba LABS (ЮАР)

Программа визита началась со знакомства гостя с научной инфраструктурой лабораторий ОИЯИ. Кроме этого, был организован круглый стол с участием Рудзани Немутуди и представителей руководства ОИЯИ.

Среди возможных направлений сотрудничества, Рудзани Немутуди выделил ядерную физику и материаловедение, в частности, изучение мембранных материалов. Стороны рассмотрели наиболее актуальные направления расширения сотрудничества ОИЯИ и iThemba LABS, среди которых особый интерес представляют возможности участия южноафриканских молодых ученых в программе стипендиатов ОИЯИ, а также в стажировке JEMS.