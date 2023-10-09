Новый врач приступил к работе в отделении медицинской профилактики Дубненской больницы

четверг, 26 октября 2023 | 18:43 273 ГБУЗ МО "Дубненская больница"
Врач уже проводит прием, занимается медосмотрами, диспансеризацией и мероприятиями по предотвращению, развитию хронических неинфекционных заболеваний и укреплению здоровья дубненцев.

Пугачева Ольга Юрьевна, врач-терапевт, приступила к должности заведующей отделением медицинской профилактики в левобережной поликлинике Дубненской больницы.

Ольга Юрьевна окончила «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства Здравоохранения РФ по специальности «Лечебное дело». Специалист имеет большой опыт лечения больных терапевтического профиля и в вопросах организации работы отделения медицинской профилактики.

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