Новый врач приступил к работе в отделении медицинской профилактики Дубненской больницы

Врач уже проводит прием, занимается медосмотрами, диспансеризацией и мероприятиями по предотвращению, развитию хронических неинфекционных заболеваний и укреплению здоровья дубненцев.
Пугачева Ольга Юрьевна, врач-терапевт, приступила к должности заведующей отделением медицинской профилактики в левобережной поликлинике Дубненской больницы.
Ольга Юрьевна окончила «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства Здравоохранения РФ по специальности «Лечебное дело». Специалист имеет большой опыт лечения больных терапевтического профиля и в вопросах организации работы отделения медицинской профилактики.