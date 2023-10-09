Новый врач приступил к работе в отделении медицинской профилактики Дубненской больницы

В урологическое отделение Дубненской больницы была госпитализирована 71-летняя женщина с жалобами на ухудшение самочувствия, болевой синдром в области почек и затрудненное мочеиспускание

В урологическое отделение Дубненской больницы была госпитализирована 71-летняя женщина с жалобами на ухудшение самочувствия, болевой синдром в области почек и затрудненное мочеиспускание

26.10.2023 | 19:30

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