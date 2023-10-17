Новые 1000-рублевые банкноты сняли с производства спустя два дня

среда, 18 октября 2023 | 16:48 517 Банк России
Дизайн только что выпущенных 16 октября купюр в 1000 рублей надо доработать, пояснили в ЦБ, не приводя подробностей.

Для банкноты были выбраны Никольская башня Нижегородского Кремля на лицевой стороне и музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, музей археологии и этнографии в Уфе на оборотной. Именно оборотная сторона и вызвала скандал.

Дело в том, что на башне Сююмбике установлен мусульманский полумесяц, а музей, который был построен как православный храм, не имеет крестов. Изображения на банкноте соответствуют тому, как выглядят здания в реальном мире, но православная общественность РФ посчитала вначале, что регулятор мог сознательно пойти на подлог. Их поддержали в Госдуме РФ.

Тэги:
Россия  дизайн  религия
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