Новые 1000-рублевые банкноты сняли с производства спустя два дня

Для банкноты были выбраны Никольская башня Нижегородского Кремля на лицевой стороне и музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, музей археологии и этнографии в Уфе на оборотной. Именно оборотная сторона и вызвала скандал.

Дело в том, что на башне Сююмбике установлен мусульманский полумесяц, а музей, который был построен как православный храм, не имеет крестов. Изображения на банкноте соответствуют тому, как выглядят здания в реальном мире, но православная общественность РФ посчитала вначале, что регулятор мог сознательно пойти на подлог. Их поддержали в Госдуме РФ.