Минобрнауки отметило заслуги нескольких сотрудников Университета "Дубна"

четверг, 05 октября 2023 | 17:47 539 Университет "Дубна"
Труд нескольких сотрудников Университета "Дубна" получил признание со стороны Министерства науки и высшего образования РФ

Почетной грамотой за заслуги в сфере образования и добросовестный труд были награждены и.о. проректора по среднему профессиональному образованию Денис Владимирович Бородин, завкафедрой химии, новых технологий и материалов Светлана Владимировна Моржухина, доцент кафедры социологии и гуманитарных наук Ямщиков Сергей Викторович и доцент кафедры юриспруденции Филипп Николаевич Михайлов.

Благодарность Минобрнауки за заслуги в сфере науки и добросовестный труд объявлена и.о. проректора по науке и инновациям Игорю Борисовичу Немченку.

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Университет Дубна  награждение  Минобрнауки
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