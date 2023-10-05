Минобрнауки отметило заслуги нескольких сотрудников Университета "Дубна"

Почетной грамотой за заслуги в сфере образования и добросовестный труд были награждены и.о. проректора по среднему профессиональному образованию Денис Владимирович Бородин, завкафедрой химии, новых технологий и материалов Светлана Владимировна Моржухина, доцент кафедры социологии и гуманитарных наук Ямщиков Сергей Викторович и доцент кафедры юриспруденции Филипп Николаевич Михайлов.

Благодарность Минобрнауки за заслуги в сфере науки и добросовестный труд объявлена и.о. проректора по науке и инновациям Игорю Борисовичу Немченку.