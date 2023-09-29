Металлоискатель и 3-литровую банку варенья нашли в автобусах Подмосковья в октябре 2023 года

Чаще всего жители и гости Подмосковья забывали транспортные, социальные и банковские карты, зонты, а с началом учебного года – пакеты со сменной обувью. За многими вещами – кошельками, документами и т.д. – пассажиры часто возвращаются в тот же день.

Самыми запоминающимися находками, обнаруженными сотрудниками компании в октябре, стали 3-литровая банка варенья, металлоискатель, игрушечный робот.