Механизмы, лежащие в основе жизни, обсуждают генетики и физики в Дубне

Мероприятие собрало ведущих специалистов в области радиобиологии и медицинской физики из Азербайджана, Армении, Беларуси, России и Узбекистана, в том числе из научных центров в составе Федерального медико-биологического агентства России и российских университетов. Организаторами конференции выступили Научный совет по радиобиологии при Отделении физиологических наук Российской академии наук, Радиобиологическое общество РАН и Лаборатория радиационной биологии ОИЯИ.

Председатель Научного совета РАН по радиобиологии, научный руководитель ЛРБ ОИЯИ, чл.-корр. РАН Евгений Красавин выделил значимость заглавной темы конференции.

"В апреле 2023 года исполнилось 70 лет с момента опубликования в журнале «Nature» статьи Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика «Структура дезоксирибонуклеиновой кислоты», в которой впервые была предложена модель пространственной структуры ДНК – двойная спираль. В структуре ДНК отражены все сложнейшие механизмы, лежащие в основе жизни. Биология – наука, где звучат два главных мотива: наследственность и изменчивость – в этом открытии приобрела новые очертания», — подчеркнул Евгений Красавин.

Он напомнил, что генетические исследования проводились в ОИЯИ начиная с 70-х годов, и на протяжении всего этого периода в Институте продолжается активная работа в данном направлении. По словам Евгения Красавина, в Объединенном институте есть целый ряд ускорителей, которые успешно служат целям не только физиков, но и биологов. Это ускорители многозарядных ионов в ЛЯР и ускорительный комплекс NICA, на котором возможно проводить облучение тяжелыми ионами биологических объектов в проекте прикладных исследований ARIADNA.

Как пояснил директор Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ Александр Бугай, доклады участников конференции отражают различные аспекты проблематики структуры ДНК и, прежде всего, исследований радиационного мутагенеза. Тематика мероприятия обширна: в своих докладах ученые рассказывают о структуре молекулярных повреждений ДНК, особенностях репарации нитей ДНК, о индуцируемых генных и структурных мутациях и об отдаленных последствиях излучений.