Медицинское оборудование дубненского производства - на выставке в Индонезии

четверг, 19 октября 2023 | 18:10 384 ОЭЗ "Дубна"
Резидент ОЭЗ "Дубна" компания «ЕЛС-МЕД» демонстрирует свое новейшее диагностическое оборудование на выставке Indonesia Hospital Expo 2023, проходящей в Индонезии с 18 по 21 октября.

Крупнейшая в Юго-Восточной Азии международная выставка организована в Конференц-центре столицы Индонезии городе Джакарта. В экспозиции принимают участие представители более 30 стран мира, в том числе из России, желающие продемонстрировать свои новейшие технологии в сфере медицины и фармацевтики.

Организация участия предприятий малого и среднего бизнеса Подмосковья в выставке Indonesia Hospital Expo была осуществлена Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области совместно с Торговым представителем Российской Федерации в Республике Индонезия. Резидент ОЭЗ «Дубна» представляет свою продукцию на объединенном стенде Московской области.

На выставке Hospital Expo компания предлагает индонезийскому рынку отечественные медицинские ультразвуковые системы: диагностическую «ELS-MED», беспроводную ELS500 Mini, портативную ELS500T и универсальную серии EM7 с аксессуарами. С образцами представленного оборудования уже ознакомилось рекордное число посетителей, его высокую технологичность, в том числе, отметил посетивший стенд Московской области генеральный директор фармацевтических препаратов и медицинских изделий Министерства здравоохранения Республики Индонезия Рой Химаван.

"Индонезия - богатая индустриальная страна и один из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - говорит генеральный директор ООО «ЕЛС-МЕД» Евгений Хрипко. - Мы постоянно улучшаем торговые отношения, открываем новые перспективы и возможности для обеих сторон, заинтересованы в сотрудничестве, в том числе - выводе на рынки передовой медицинской техники и оборудования. Выставка Hospital Expo способствует объединению ведущих игроков отрасли из разных стран для налаживания деловых отношений, изучения последних тенденций в медицине. Сегодня десятки тысяч посетителей этой экспозиции получили возможность стать деловым партнером мирового масштаба на рынках Юго-Восточной Азии и других стран мира. Мы довольны, что специалисты отрасли по достоинству оценивают наше оборудование".

Тэги:
ОЭЗ Дубна  выставка
Читать в
Оставить отзыв в
 
27.09.2023 | 16:36    670
На выставке ВНОТ-2023 оценивают преимущества цифрового здравпункта в ОЭЗ «Дубна»
26 сентября в Сочи, в "Парке науки и искусства «Сириус», открылась VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ-2023)
06.10.2023 | 10:43    777
В ОЭЗ "Дубна" проходит первый образовательный интенсив для самозанятых
В Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» начал работу первый в Подмосковье очный образовательный интенсив для самозанятых. В мероприятии, которое проходит с 5 по 7 октября, принимают участие около 100 предпринимателей из 20 городов региона.
22.09.2023 | 14:45    884
Компания из Дубны представила подвесной лодочный мотор собственной разработки
НПП «ПАТРИОТ», являющееся резидентом ОЭЗ «Дубна», представило опытный образец первого со времен СССР подвесного лодочного мотора отечественного производства