Медицинское оборудование дубненского производства - на выставке в Индонезии

Крупнейшая в Юго-Восточной Азии международная выставка организована в Конференц-центре столицы Индонезии городе Джакарта. В экспозиции принимают участие представители более 30 стран мира, в том числе из России, желающие продемонстрировать свои новейшие технологии в сфере медицины и фармацевтики.

Организация участия предприятий малого и среднего бизнеса Подмосковья в выставке Indonesia Hospital Expo была осуществлена Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области совместно с Торговым представителем Российской Федерации в Республике Индонезия. Резидент ОЭЗ «Дубна» представляет свою продукцию на объединенном стенде Московской области.

На выставке Hospital Expo компания предлагает индонезийскому рынку отечественные медицинские ультразвуковые системы: диагностическую «ELS-MED», беспроводную ELS500 Mini, портативную ELS500T и универсальную серии EM7 с аксессуарами. С образцами представленного оборудования уже ознакомилось рекордное число посетителей, его высокую технологичность, в том числе, отметил посетивший стенд Московской области генеральный директор фармацевтических препаратов и медицинских изделий Министерства здравоохранения Республики Индонезия Рой Химаван.