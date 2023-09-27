Медицинское оборудование дубненского производства - на выставке в Индонезии

Крупнейшая в Юго-Восточной Азии международная выставка организована в Конференц-центре столицы Индонезии городе Джакарта. В экспозиции принимают участие представители более 30 стран мира, в том числе из России, желающие продемонстрировать свои новейшие технологии в сфере медицины и фармацевтики.
Организация участия предприятий малого и среднего бизнеса Подмосковья в выставке Indonesia Hospital Expo была осуществлена Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области совместно с Торговым представителем Российской Федерации в Республике Индонезия. Резидент ОЭЗ «Дубна» представляет свою продукцию на объединенном стенде Московской области.
На выставке Hospital Expo компания предлагает индонезийскому рынку отечественные медицинские ультразвуковые системы: диагностическую «ELS-MED», беспроводную ELS500 Mini, портативную ELS500T и универсальную серии EM7 с аксессуарами. С образцами представленного оборудования уже ознакомилось рекордное число посетителей, его высокую технологичность, в том числе, отметил посетивший стенд Московской области генеральный директор фармацевтических препаратов и медицинских изделий Министерства здравоохранения Республики Индонезия Рой Химаван.
"Индонезия - богатая индустриальная страна и один из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - говорит генеральный директор ООО «ЕЛС-МЕД» Евгений Хрипко. - Мы постоянно улучшаем торговые отношения, открываем новые перспективы и возможности для обеих сторон, заинтересованы в сотрудничестве, в том числе - выводе на рынки передовой медицинской техники и оборудования. Выставка Hospital Expo способствует объединению ведущих игроков отрасли из разных стран для налаживания деловых отношений, изучения последних тенденций в медицине. Сегодня десятки тысяч посетителей этой экспозиции получили возможность стать деловым партнером мирового масштаба на рынках Юго-Восточной Азии и других стран мира. Мы довольны, что специалисты отрасли по достоинству оценивают наше оборудование".