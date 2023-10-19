Компания из Дубны с бизнес-партнером представили инновационное решение для выявления туберкулеза

вторник, 24 октября 2023 | 20:26 523 ОЭЗ "Дубна"
Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Экспертные лабораторные технологии» (ЭЛТЕХ) и аналитическая компания Marketing Logic разработали новый специализированный комплекс «ИГРА-ТБ» для выявления туберкулеза.

Комплекс «ИГРА-ТБ» - полностью российская разработка. Он состоит из пробирок для взятия крови пациентов и стимуляции находящихся в ней лимфоцитов специально сконструированными антигенами, набора реагентов для определения лимфоцитарного ответа и блока программного обеспечения.

Данные об уровне интерферонов, продуцируемых лимфоцитами в ответ на микобактериальные антигены, содержащиеся в пробирках, загружаются в программное обеспечение «ИГРА-ТБ». Программа с помощью алгебраических алгоритмов рассчитывает величину лимфоцитарного ответа и определяет по ним вероятность наличия или отсутствия туберкулезной инфекции у пациента. Проведенные клинические испытания показали 100-процентную точность расчётов и правильность интерпретации результатов исследования в сравнении с западными тестами.

Marketing Logic совместно с ЭЛТЕХ разработали и протестировали интуитивно-понятный интерфейс для программы, сохраняющий все элементы привычных офисных приложений. Доступна функция мульти-обработки данных, а также предусмотрены как шаблонизированная, так и ручная настройка режимов обработки анализа. Программа представляет из себя десктопное приложение и может работать автономно. С точки зрения архитектуры, программное обеспечение может быть настроено для любых тестов с адаптацией к необходимым расчетам.

Набор реагентов «ИГРА-ТБ» завершил клинико-лабораторные испытания, и в настоящее время проходит процедуру регистрации изделия медицинского назначения. В ОЭЗ «Дубна» подготовлены производственные мощности, запуск серийного производства запланирован на конец 2023 года. Проектная мощность производства - 1,2 млн. тестов в год с возможностью масштабирования до 2,4 млн. тестов.

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ОЭЗ Дубна  медицина  продукция
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