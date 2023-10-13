Компания из Дубны приступила к производству пероксидных растворов для контактных линз

четверг, 19 октября 2023 | 18:40 388 ОЭЗ "Дубна"
Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Окей Вижен Технологии» (входит в ГК OKVision) начала производство отечественных пероксидных растворов по уходу за жесткими контактными линзами «OKVision®️ ONE STEP+».

На на днях было получено регистрационное удостоверение Росздравнадзора для данной продукции. На рынок она поступит уже в январе следующего года.

Это первый отечественный раствор такого типа, который разработан и производится в России. Раствор отвечает всем российским и международным стандартам качества, что подтверждают разрешительное удостоверение, многочисленные лабораторные и клинические независимые исследования.

Через год, когда компания запустит на территории особой экономической зоны свой новый завод, расширив производственные мощности, здесь будут ежемесячно выпускать порядка 200 тысяч единиц такой продукции.

Тэги:
ОЭЗ Дубна  продукция  медицина
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