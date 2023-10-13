Компания из Дубны приступила к производству пероксидных растворов для контактных линз

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Окей Вижен Технологии» (входит в ГК OKVision) начала производство отечественных пероксидных растворов по уходу за жесткими контактными линзами «OKVision®️ ONE STEP+».
На на днях было получено регистрационное удостоверение Росздравнадзора для данной продукции. На рынок она поступит уже в январе следующего года.
Это первый отечественный раствор такого типа, который разработан и производится в России. Раствор отвечает всем российским и международным стандартам качества, что подтверждают разрешительное удостоверение, многочисленные лабораторные и клинические независимые исследования.
Через год, когда компания запустит на территории особой экономической зоны свой новый завод, расширив производственные мощности, здесь будут ежемесячно выпускать порядка 200 тысяч единиц такой продукции.