Компания из Дубны приступила к производству пероксидных растворов для контактных линз

На на днях было получено регистрационное удостоверение Росздравнадзора для данной продукции. На рынок она поступит уже в январе следующего года.

Это первый отечественный раствор такого типа, который разработан и производится в России. Раствор отвечает всем российским и международным стандартам качества, что подтверждают разрешительное удостоверение, многочисленные лабораторные и клинические независимые исследования.

Через год, когда компания запустит на территории особой экономической зоны свой новый завод, расширив производственные мощности, здесь будут ежемесячно выпускать порядка 200 тысяч единиц такой продукции.