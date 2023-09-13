Команда клуба спортсменов «Развитие» из Дубны блистательно выступила на соревнованиях по плаванию

В соревнованиях приняли участие 10 команд Московской области. Команда клуба спортсменов-инвалидов «Развитие» спортивной школы «Дубна» блистательно выступила на соревнованиях, завоевав 12 медалей.

Команду из Дубны представляли: Исаакян Артём, Тулибеков Максим, Курылев Виктор, Лизанов Евгений, Елисеева Ксения, Кордюкова Кристина, Матвеев Александр, Никитин Никита, Бурмакина Диана, Прохоров Данила.

Результаты:

Елисеева Ксения - 1-е место на спине 25 м, 1-е место в/ст 25 м

Курылёв Виктор - 1-е место брасс 25 м

Матвеев Александр - 1-е место брасс 50 м, 2-е место брасс 25 м

Лизанов Евгений -2-е место в/ст 50 м, 2-е место на спине 50 м

Исаакян Артём - 1-е место в/ст 50 м, 2-е место на спине 50 м

Тулибеков Максим-3-е место на спине 50 м

Кордюкова Кристина - 2-е место в/ст 50 м, 3-е место на спине 50 м

Остальные участники тоже показали хорошие результаты и совсем немного отстали от лидеров, заняв 4 и 5 места.

На соревнования спортсменов сопровождали родные: Кордюкова Наталья, Елисеева Татьяна, Лизавета Прохорова. Также поддерживали участников на соревнованиях руководитель клуба спортсменов-инвалидов «Развитие» Белоусов В.Е., тренер Крупская Е.М..