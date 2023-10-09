Энергетики обеспечили электроснабжение системы освещения Комсомольской набережной в Дубне

Объекты с заявленной мощностью 115 кВт запитаны от трансформаторной подстанции ТП-117, расположенной на ул. Строителей. В рамках исполнения обязательств по договору технологического присоединения в подстанции установлен трансформатор мощностью 400 кВА взамен агрегата мощностью 250 кВА, а также смонтирована дополнительная ячейка в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ.