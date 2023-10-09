Энергетики обеспечили электроснабжение системы освещения Комсомольской набережной в Дубне

четверг, 26 октября 2023 | 21:45 252 Минэнерго Подмосковья
Специалисты «Мособлэнерго» обеспечили электроснабжение системы освещения Комсомольской набережной и прилегающей парковой зоны в Дубне.

Объекты с заявленной мощностью 115 кВт запитаны от трансформаторной подстанции ТП-117, расположенной на ул. Строителей. В рамках исполнения обязательств по договору технологического присоединения в подстанции установлен трансформатор мощностью 400 кВА взамен агрегата мощностью 250 кВА, а также смонтирована дополнительная ячейка в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ.

Тэги:
Дубна  электроэнергия  Мособлэнерго
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