Единственная в своем роде кошка с двумя носами попала в приют для животных

Кошке по кличке Nanny McPhee (Макфи) четыре года. Раньше она жила в семье, но прошлые хозяева в отказались от нее. Сотрудники питомника добавили, что питомица отличается «нежным» характером, а два носа делают ее уникальной в своем роде.

«Мы все влюбились в нашу единственную в своем роде Макфи. Мы не можем перестать смотреть на ее два носа!», — признается менеджер приюта Lindsay Kerr (Линдси Керр).

На данный момент волонтеры активно ищут для кошки новый дом.