Единственная в своем роде кошка с двумя носами попала в приют для животных

четверг, 19 октября 2023 | 17:46 425 Daily Mail
Cотрудники британского питомника Warrington Adoption Centre уверены, что такой особенности больше нет ни у одного животного.

Кошке по кличке Nanny McPhee (Макфи) четыре года. Раньше она жила в семье, но прошлые хозяева в отказались от нее. Сотрудники питомника добавили, что питомица отличается «нежным» характером, а два носа делают ее уникальной в своем роде.

«Мы все влюбились в нашу единственную в своем роде Макфи. Мы не можем перестать смотреть на ее два носа!», — признается менеджер приюта Lindsay Kerr (Линдси Керр).

На данный момент волонтеры активно ищут для кошки новый дом.

Тэги:
звери
Читать в
Оставить отзыв в
 
29.09.2023 | 15:32    623
Спасатели Дубны освободили из заточения застрявшую кошку
28 сентября спасатели 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" освободили кошку, застрявшую лапой в батарее
19.10.2023 | 20:15    383
В Талдоме и Дмитрове орнитологи отметили увеличение численности длиннохвостой неясыти
Специалисты утверждают, что если численности сов в регионе продолжит расти, то вскоре этих пернатых можно будет исключить из Красной Книги Подмосковья.
07.10.2023 | 14:15    618
Серые цапли готовятся покинуть Северное Подмосковье
Предотлетные скопления биологи наблюдали в городских округах Талдом и Клин, а также в более южном Можайском округе