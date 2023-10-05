Двойной успех юных волейболисток Дубны в начале сезона

Соревнования проходили с 2 по 6 октября 2023 г. в Звенигороде. Девушки выиграли все игры в своей подгруппе у команд из городов Дмитрова, Одинцово, Серпухова, Подольска со счетом 2:0, в полуфинале обыграли со счетом 3:0 команду из Дубны В. Журавлева и в финале не дали ни малейшего шанса на победу команде девушек из г. Дмитрова - 3:0!

Эти соревнования являлись отборочными для участия в первенстве России и давали право на участие в крупнейшем межрегиональном турнире, который будет проходить в г. Новосибирске.

Победителями соревнований стали: Елизавета Попкова, Маргарита Никитина, Софья Кривошеева, Василиса Кижаева (тренер-преподаватель Ирина Сорокина), Яна Урбина, Василиса Шумейко, Мария Романова, Милана Макридина, Анастасия Лавренова, Анна Блинова, Ника Чернова, Евникия Авдеева.