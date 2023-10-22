Два браконьера получили по 2 года условно за незаконный лов рыбы на Иваньковском водохранилище

Они осуждены по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением способа массового истребления на миграционных путях к местам нереста, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

В судебном заседании установлено, что в апреле 2023 года мужчины отправились на снегоболотоходе в Шошинский плёс Иваньковского водохранилища, где в его акватории с использованием четырех сетей, являющихся запретным орудием и способом вылова водных биологических ресурсов, незаконно добыли 26 особей леща и карася. В результате Московско-Окскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству причинен ущерб на сумму свыше 10 тыс. рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимым наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.