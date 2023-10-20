Дубненский клуб «28 петель» побывал на экскурсии на текстильной фабрике

«У нас самые прекрасные впечатления, девочки в восторге. Мы с горящими глазами смотрели на все этапы производства, эта фабрика — настоящий рай для вязальщиц», — поделилась впечатлениями руководитель клуба «28 петель Дубна» Мария Гарцева.

Девушки познакомились со всеми этапами производства пряжи и приняли участие в рабочем процессе в роли упаковщиц: надевали этикетки на только что смотанные клубки.

После экскурсии рукодельницы получили благотворительную пряжу. А сотрудники фабрики, узнав для кого участницы клуба вяжут, сделали хорошую скидку на вторую партию пряжи. Всего было получено 20,8 килограмма пряжи, а из одного мотка (0,1 килограмм) можно связать 1 плед размером 60x60 сантиметров.

«В преддверии Дня недоношенных детей наше отделение приняло решение передать девочкам пряжу, чтобы они успели отвязать изделия и передать их в перинатальные центры. Фабрика нас с удовольствием приняла, я считаю, что сегодняшний день удался», — рассказала председатель местного отделения Союза женщин России в Дубне Ольга Михайлова.

К Международному дню недоношенных детей в клубе «28 петель» свяжут изделия белого и фиолетового цветов - по традиции, в поддержку женщин, которые родили детей раньше срока, в этот день включают фиолетовую подсветку, а самих недоношенных малышей называют белыми лепестками, чтобы подчеркнуть их хрупкость и беззащитность.