Дубненские спасатели помогли медикам с транспортировкой пациентки

В службу экстренных вызовов 112 обратились медики Дубны, которым нужна была помощь в транспортировке пациентки весом около 150 килограммов.

Оперативно прибыв в расположенную на первом этаже квартиру, спасатели аккуратно переместили пожилую женщину на носилки и помогли транспортировать ее в автомобиль бригады скорой помощи. С подозрением на сердечную недостаточность пенсионерка была госпитализирована в больницу.