Дубненские спасатели помогли медикам с транспортировкой пациентки

среда, 18 октября 2023 | 18:28 554 ГКУ МО "Мособлпожспас"
18 октября дубненские спасатели ПСП ПСЧ-215 ГКУ МО "Мособлпожспас" помогли донести до «скорой» 71-летнюю женщину, которая нуждалась в срочной госпитализации.

В службу экстренных вызовов 112 обратились медики Дубны, которым нужна была помощь в транспортировке пациентки весом около 150 килограммов.

Оперативно прибыв в расположенную на первом этаже квартиру, спасатели аккуратно переместили пожилую женщину на носилки и помогли транспортировать ее в автомобиль бригады скорой помощи. С подозрением на сердечную недостаточность пенсионерка была госпитализирована в больницу.

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Дубна  Мособлпожспас  происшествия
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