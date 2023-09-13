Дубненцы - в финале командного Всероссийского турнира по фехтованию на шпагах

Воспитанницы спортивной школы «Дубна» Анна Микелова и Арина Тешева стали победителями Всероссийского турнира по фехтованию в командных соревнованиях в Дзержинске.

В финал турнира «Памяти дзержинцев — Героев России И. А. Касьянова и Р. В. Игошина» вышли первая и вторая сборные Московской области. В матче за первое место соперницы вели равную борьбу и счет оставался ничейным до последнего поединка. В нем Виктория Раменскова из «МОО-1» выиграла 14:6, принеся победу своей команде 30:23.

Всего во всероссийском турнире приняли участие 25 команд.