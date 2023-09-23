Дубна заняла 4-е место в Подмосковье по результатам государственной итоговой аттестации

В мероприятии участвовали профильные заместители глав муниципальных образований Подмосковья, руководители органов управления образованием и муниципальные координаторы ГИА (государственной итоговой аттестации).

Министр образования Илья Бронштейн ознакомил с показателями по муниципалитетам за 2023 год, а первый заместитель министра Елена Михайлова подвела итоги государственной итоговой аттестации за 2023 год.

Дубна находится в ТОП-10 по количеству школ в зеленой зоне и занял 4-е место по области, а муниципальный координатор Наталья Минаева награждена почетной грамотой министерства за эффективную организацию и проведение ГИА-2023.