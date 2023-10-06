«Дмитрогорский продукт» теперь будет выпускаться под другим брендом – «Ближние Горки»

пятница, 06 октября 2023 | 11:26 539 Агрокомплектация
Задача перехода – расширение продуктовой матрицы и проникновение на региональный рынок благодаря широкому ассортименту

Ассортимент «Дмитрогорского продукта» (принадлежит ГК «Агропромкомплектация») и слоган «Покупай свое, тверское!» останутся неизменными, как и качество продукции. Другой станет только этикетка – будет применен новый дизайн с глубоким черным оттенком и серебряными элементами.

Переход пройдёт поэтапно, начиная с сервелата «Российский», паштетов «Печеночный» и «Мясной», карбонада «Деликатесный», бекона домашнего копчения, грудинки «Особой» и «Столичной», а также окорока «По-тамбовски».

Своё оформление поменяют и магазины сети, они превратятся в фермерские прилавки. Завершить рекламную кампанию планируется к Новому году.

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