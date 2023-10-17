Делегация Университета "Дубна" на конференции в Сарове

четверг, 19 октября 2023 | 11:00 440 Университет "Дубна"
С 9 по 13 октября в городе Сарове прошла 73-я международная конференция по ядерной физике «ЯДРО-2023: Фундаментальные вопросы и приложения».

Ее организатором стал Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. В конференции приняли участие студенты, аспиранты и преподаватели Кафедры ядерной физики и Кафедры фундаментальных проблем физики микромира ИФИ Университета "Дубна", а также и.о. проректора по науке и инновациям Игорь Немченок.

С докладами выступили представители Университета "Дубна": студент 6-го курса Кафедры ядерной физики Антон Бажин, профессора Кафедры фундаментальных проблем физики микромира Елена Колганова, Александр Мотовилов и Валентин Нестеренко, профессора Кафедры ядерной физики Юрий Узиков и Владимир Кондратьев, а также и.о. проректора по научной работе и инновациям Игорь Немченок.

Аспирант Кафедры фундаментальных проблем физики микромира Петр Вишневский также представил свой доклад и делится впечатлениями о визите в Саров:

«Саров – это мощнейшее сочетание физики и ядерных исследований с непревзойдённой природой и историей православия. Конференция проводилась в двойном формате: очно и дистанционно. За счет этого более 150 научных деятелей получили возможность выступить с докладами. Практически после каждого были дискуссии.

Тематика моего доклада была связана с низкоэнергетическими дипольными спиновыми состояниями в деформированных ядрах. Было приятно увидеть людей науки, которые занимаются похожей тематикой исследований и задают вопросы».

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