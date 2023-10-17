Делегация Университета "Дубна" на конференции в Сарове

Ее организатором стал Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. В конференции приняли участие студенты, аспиранты и преподаватели Кафедры ядерной физики и Кафедры фундаментальных проблем физики микромира ИФИ Университета "Дубна", а также и.о. проректора по науке и инновациям Игорь Немченок.

С докладами выступили представители Университета "Дубна": студент 6-го курса Кафедры ядерной физики Антон Бажин, профессора Кафедры фундаментальных проблем физики микромира Елена Колганова, Александр Мотовилов и Валентин Нестеренко, профессора Кафедры ядерной физики Юрий Узиков и Владимир Кондратьев, а также и.о. проректора по научной работе и инновациям Игорь Немченок.

Аспирант Кафедры фундаментальных проблем физики микромира Петр Вишневский также представил свой доклад и делится впечатлениями о визите в Саров: