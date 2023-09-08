Дайджест событий: По Израилю нанесли массированный ракетный удар, а боевики ХАМАС проникли на территорию страны

«Террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из сектора Газа по территории Израиля. В ряде мест террористы проникли на израильскую территорию», — заявила пресс-служба израильской армии.

Движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля под названием «Наводнение Аль-Акса». Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммад Дейф заявил, что по территории Израиля выпустили более пяти тысяч ракет.

«Это день величайшей битвы за прекращение последней оккупации на земле», — сказал он.

По сообщениям израильских СМИ, боевики ХАМАС захватили контрольно-пропускной пункт «Эрез», после чего проникли в приграничный город Сдерот на юге Израиля. В соцсетях появились любительские видеозаписи из Сдерота, где видно людей в военной форме с оружием и слышны звуки выстрелов, сообщает Associated Press. Подлинность видеозаписей не подтверждена.

Израильская служба спасения Magen David Adom сообщила, что из-за ракетного удара по зданию регионального совета Гедерот погибла 60-летняя женщина. Всего, по данным на 8:10 мск, погиб один человек, пострадали 16 (двое из них находятся в тяжелом состоянии). По данным The Times of Israel, по меньшей мере шесть человек погибли и 100 пострадали в результате атак на юге и в центре Израиля. Сообщений о пострадавших россиянах пока нет, российские дипломаты следят за ситуацией, сообщило посольство РФ.