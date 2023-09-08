Дайджест событий: По Израилю нанесли массированный ракетный удар, а боевики ХАМАС проникли на территорию страны

Начиная с 06:28 утра сигналы тревоги звучали во многих городах страны, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме. Обстрел продолжался около получаса. Армия призвала миллионы жителей южных и центральных районов Израиля оставаться в защищенных местах.
«Террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из сектора Газа по территории Израиля. В ряде мест террористы проникли на израильскую территорию», — заявила пресс-служба израильской армии.
Движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля под названием «Наводнение Аль-Акса». Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммад Дейф заявил, что по территории Израиля выпустили более пяти тысяч ракет.
«Это день величайшей битвы за прекращение последней оккупации на земле», — сказал он.
По сообщениям израильских СМИ, боевики ХАМАС захватили контрольно-пропускной пункт «Эрез», после чего проникли в приграничный город Сдерот на юге Израиля. В соцсетях появились любительские видеозаписи из Сдерота, где видно людей в военной форме с оружием и слышны звуки выстрелов, сообщает Associated Press. Подлинность видеозаписей не подтверждена.
Израильская служба спасения Magen David Adom сообщила, что из-за ракетного удара по зданию регионального совета Гедерот погибла 60-летняя женщина. Всего, по данным на 8:10 мск, погиб один человек, пострадали 16 (двое из них находятся в тяжелом состоянии). По данным The Times of Israel, по меньшей мере шесть человек погибли и 100 пострадали в результате атак на юге и в центре Израиля. Сообщений о пострадавших россиянах пока нет, российские дипломаты следят за ситуацией, сообщило посольство РФ.
Армия обороны Израиля объявила о «состоянии готовности к войне», говорится в заявлении армии, которое цитирует The Jerusalem Post. Министр обороны страны Йоав Галант одобрил набор в армию резервистов. Израильские истребители наносят удары по целям в секторе Газа, военные перекрывают дороги вокруг анклава. Армия Израиля объявила о начале «контртеррористической» операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Министр обороны Йоав Галант заявил, что ХАМАС объявил Израилю войну.
«Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа сражаются с врагом во всех местах проникновения. Государство Израиль выиграет эту войну», — заявил министр.
UPD на 24:00 7 октября по МСК:
По последним данным, более 250 израильтян убиты в результате атак боевиков ХАМАС на Израиль. Еще свыше 1400 человек получили ранения, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на медиков.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на медиков сообщает, что в результате ответных ударов Израиля по сектору Газа погибло не менее 160 палестинцев. Количество раненых жителей палестинской территории, по этим данным, превысило 1000 человек.