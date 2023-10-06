Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское дочернее предприятие Google

среда, 18 октября 2023 | 19:06 569
Общая задолженность компании составляет 53 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Гугл" - российское дочернее предприятие корпорации Google. Общая задолженность компании составляет 53 миллиарда рублей. Введено конкурсное производство на полгода. Конкурсным управляющим назначен Валерий Таляровский, который ранее был временным управляющим. Суд назначил отчёт конкурсного управляющего о ходе процедуры банкротства на 17 апреля 2024 года.

ООО "Гугл" обратилось в суд с заявлением о банкротстве ещё весной 2022 года. Её задолженность по налогам составляет более 19,6 миллиарда рублей, дебиторская задолженность - более 27 миллиардов рублей (по данным на конец 2022 года), долги по зарплате и выходным пособиям — 271 миллион рублей, а по обязательным платежам — 85 миллионов.

Со дня введения наблюдения в 2022 году, требования к "Гугл" предъявили более тысячи российских компаний, сообщает Pravo.ru. В основном их требования связаны с нарушением обязательств по размещению рекламы после подачи "Гугл" заявления о собственном банкротстве.

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