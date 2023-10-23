23-летний житель города Дубна подозревается в мошенничестве

четверг, 26 октября 2023 | 21:56 294 Прокуратура Саратовской области
Суд в Саратове рассмотрит уголовное дело о мошенничестве, связанном с популярной компьютерной игрой Dota 2.

В январе 2022 года 23-летний житель Дубны в мессенджере разместил объявление о продаже вещей для игры, которых на самом деле у него не было. На сообщение откликнулся саратовец, он перевел новому знакомому 44 тысячи рублей, но вещей для Dota 2 так и не дождался.

Обманутый геймер пошел в полицию. Силовики возбудили уголовное дело и нашли злоумышленника, он возместил ущерб. Скоро суд выберет наказание.

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игры  мошенничество  Дубна  соотечественники
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